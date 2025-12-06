SON DAKİKA… Antalya’da feci kaza! Eşiyle tartışıp yola çıktı sonrası korkunç: Olay yerinde gözyaşlarına boğuldu!

"YALVARIYORUM ARABAYLA ÇEKİP ÇIKARALIM..."

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi. Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.