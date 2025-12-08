Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Antalya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya depremi şiddeti ve merkezi
Giriş Tarihi: 8.12.2025 13:21

Antalya’da öğlen saatlerinde hissedilen deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi’nin açıklamalarına odaklandı. Bölgedeki hareketliliğin ardından uzmanlardan yapılacak değerlendirmeler merakla beklenirken, 8 Aralık Antalya depremine dair ilk detaylar da gündeme yansımaya başladı. İşte detaylar...

Son Dakika: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depreme ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 8 Aralık Antalya depremine dair merak edilen tüm detaylar…

ANTALYA'DA DEPREM!

Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük 4.9 (MW)
Yer Serik (Antalya)
Tarih(TS) 08-12-2025 13:21:35
Enlem 37.1544
Boylam 30.8556
Derinlik 28.25 (KM)

