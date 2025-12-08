Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya depremi şiddeti ve merkezi

Son Dakika: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depreme ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 8 Aralık Antalya depremine dair merak edilen tüm detaylar…
ANTALYA'DA DEPREM!
Son Dakika: Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.