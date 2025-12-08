Son Dakika: Antalya’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Antalya depremi şiddeti ve merkezi

Son Dakika: Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, depreme ilişkin ayrıntıları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair ilk bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 8 Aralık Antalya depremine dair merak edilen tüm detaylar…