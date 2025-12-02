SON DAKİKA: Asgari ücret 2026 için hesap tablosu! Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni yılda uygulanacak zam oranı belli olacak. Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Asgari ücret yeni yılda yüzde kaç zamlanacak?
KOMİSYON BUGÜN SAAT 10:00'DA BİR ARAYA GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 temsilciden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Komisyon yarın saat 10'da yapılacak toplantıyla öneriyi değerlendirecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak 2025'te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL oldu. İşverene maliyeti 30.556,46 TL şeklinde hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Öte yandan belirlenecek olan asgari ücret milyonların maaşına etki edecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) asgari ücretin yüzde 28,5 olması beklenirken Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 31-33 bandına çekti.
İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.