SON DAKİKA | Asgari ücret için sürpriz teklif! Hükümetten 5+5+1 formülü... İşte masadaki zam oranları

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayının gelmesiyle başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik toplantısı öncesinde hükümetten işçi kesiminin lehine hamle geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü ve komisyonda hükümet temsilcisinin bire düşürülmesini teklif etti. Işıkhan ile Atalay'ın görüşmesinin ardından bakanlık, asgari ücret için 5+5+1 formülü için çalışmaları başlattı.

Peki asgari ücret ne kadar olacak? 5+5+1 formülü süreci nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...