Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 22.12.2022 18:25 Son Güncelleme: 22.12.2022 18:35

SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Aydın deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan'da bir deprem meydana geldi. Şehrin sakinleri Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. 22 Aralık 2022 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen deprem halka kısa süreli bir panik yaşattı. İşte, Aydın deprem hakkında detaylar…

SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Emirdoğan olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Aydın depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar…

SON DAKİKA: AYDIN DEPREM!

Aydın depreminin merkez üssü Emirdoğan olarak açıklandı.

AFAD depremin şiddetini 3.0 olarak paylaştı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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