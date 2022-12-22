SON DAKİKA: Aydın deprem ile sallandı! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Emirdoğan olarak açıklandı. Sarsıntı sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, Aydın depremi ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Aydın'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, yanıtlar…