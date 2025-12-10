Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Aydın ve İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:23

Son Dakika: Aydın ve İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

Ege Bölgesi'nin sismik aktivitesi olan illerinden İzmir’de ve Aydın'da, sosyal medya platformları üzerinden ardı ardına gelen "sallandık" paylaşımları şehirde kısa süreli bir paniğe neden oldu. Vatandaşlar, özellikle sahil şeritlerinden ve bazı merkez ilçelerden deprem hissettiklerini belirten mesajlar yayınladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir'de deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor.

Son Dakika: Aydın ve İzmir’de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler
  • ABONE OL

İzmir ve Aydın, her sarsıntıda büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan "İzmir'de deprem mi oldu?" şeklindeki paylaşımlar, dikkatleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına çevirdi. İşte, detaylar:

İZMİR'DE HİSSEDİLEN BİR DEPREM OLDU!

Ege Bölgesi'nde pek çok şehirde hissedilen deprem sonrası sosyal medyada araştırmalar hız kazandı. Depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı.

Aydın Kuyucak merkez üssünde 3.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu kaydedildi. İşte, detaylar:

AYDIN DEPREM BİLGİLERİ

Tarih / Saat: 10.12.2025 / 14.05

Yer: Aydın - Kuyucak

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 7.2 km

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Aydın ve İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz