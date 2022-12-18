Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!

Son dakika: haberi: Eskişehir Tepebaşı'da korkurç bir cinayet işlendi... Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede bir araya geldi. Hasan F., Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü.