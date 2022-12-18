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Giriş Tarihi: 18.12.2022 13:55 Son Güncelleme: 18.12.2022 14:13

Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!

Son dakika haberi: Kan donduran olay Eskişehir'de meydana geldi. Hasan F. (21), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak katletti. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hasan F'nin ifadesi ise pes dedirtti. İşte son dakika gelişmeleri...

DHA
Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!

Son dakika: haberi: Eskişehir Tepebaşı'da korkurç bir cinayet işlendi... Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede bir araya geldi. Hasan F., Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü.

Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



SEVGİLİ VE ARKADAŞI GÖZALTINDA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu'nun sevgilisi Hasan F. ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan F. ve M.F. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.

Ayşenur Çolakoğlu'nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!
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