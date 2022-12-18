Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!

Son dakika: haberi: Eskişehir Tepebaşı'da korkurç bir cinayet işlendi... Hasan F., dün akşam bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu ile Yeşilkayalar Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede bir araya geldi. Hasan F., Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü.
Bu nedenle çıkan tartışmada Hasan F., tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Şüpheli Hasan F., kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.
Ayşenur Çolakoğlu'nun cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.