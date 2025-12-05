SON DAKİKA… Babası hayatını kaybetti annesi terk etti: Amcasının güvercin kümesinde tuttuğu Adnan için Bakanlık devrede!

DEVLET, ADNAN'A SAHİP ÇIKTI

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.