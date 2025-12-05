Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Babası hayatını kaybetti annesi terk etti: Amcasının güvercin kümesinde tuttuğu Adnan için Bakanlık devrede!
SON DAKİKA… Ankara’da henüz 11 yaşında olan Adnan, hikayesiyle yürekleri dağladı. Babası hayatını kaybeden, annesinin ise terk ettiği Adnan, iddiaya göre amcası tarafından güvercin kümesinde saklandı. Belden aşağısı tutmayan çocuğun durumunu fark eden komşular hemen yetkilileri aradı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alındı. Vicdansız amca ise gözaltında…

Ankara'da vicdanları sızlatan bir çocuk istismarı ortaya çıktı. 11 yaşındaki Adnan'ın, amcası tarafından yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı anlaşıldı. Belden aşağısı felç olan çocuğun hikayesi ise yürekleri dağladı.

BABASI ÖLDÜ, ANNESİ TERK ETTİ, AMCASI GÜVERCİN KÜMESİNE SAKLADI

Babasının hayatını kaybettiği, annesinin ise başka biriyle evlenip terk ettiği Adnan, yıllarca güvercin kümesinde amcası tarafından saklandı. Çocuğun uzun süredir kümeste tutulduğunu fark eden komşular, durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısı yaptı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çocuğun amcası ise olay yerinden kaçarken, şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DEVLET, ADNAN'A SAHİP ÇIKTI

Olayın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çocuğun sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenli bir ortama yerleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli çocuğa sahip çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile Adnan koruma altına alınırken, sıcak bir yuvaya kavuşacağı açıklandı.

