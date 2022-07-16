Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 16.7.2022 11:45

SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?

KYK kredi faizleri hakkında son dakika açıklamaları Bakan Kasapoğlu’ndan geliyor. Katıldığı canlı yayında bakan KYK kredi borçları silinecek mi, ne olacak sorusunun cevabını veriyor. KYK borcu olan vatandaşlar KYK borçları silinecek mi, af çıktı mı sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Enflasyon oranının ÜFE kısmı üzerinden hesaplanan faizler sonucu birçok genç KYK kredi borç faizlerinin silinmesini istiyor. Peki, KYK kredi borcu nasıl sorgulanır? KYK borçları silinecek mi? Kredi Yurtlar Kurumu faizleri hakkında son dakika açıklamaları!

SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor. Gençler de bununla birlikte KYK kredi faizleri silinecek mi, borçlar siliniyor mu sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Kabine Toplantısı ile birlikte bu konunun da masaya yatırılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da faize karşı olduğunu ve sorunu halledeceğini söyledi. Peki, KYK kredi borçları siliniyor mu, silinecek mi? İşte detaylar!

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK KREDİ BORÇLARI AÇIKLAMASI

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda KYK borçları için müjdeyi verdi. Bakan şu açıklamayı yaptı:

"Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KYK AÇIKLAMASI

Dün katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri sarf etti:

"(KYK borçları) İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz."

KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyen mezunlar, öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu. KYK kredi borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yapılan açıklamalara göre Kabine Toplantısı'nda KYK borçları hakkında Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Beklentiler, faizlerde indirime gidilmesi, icralık olana af gelmesi olarak gözüküyor. Aynı zamanda anaparadan taviz verilmeyeceği konuşuluyor.

KYK KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

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SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?
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