SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor. Gençler de bununla birlikte KYK kredi faizleri silinecek mi, borçlar siliniyor mu sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Kabine Toplantısı ile birlikte bu konunun da masaya yatırılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da faize karşı olduğunu ve sorunu halledeceğini söyledi. Peki, KYK kredi borçları siliniyor mu, silinecek mi? İşte detaylar!