SON DAKİKA BAKAN KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları silindi mi, masada hangi formüller var?

''KYK borçları silinecek mi?'' sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor. Gençler de bununla birlikte KYK kredi faizleri silinecek mi, borçlar siliniyor mu sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Kabine Toplantısı ile birlikte bu konunun da masaya yatırılması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da faize karşı olduğunu ve sorunu halledeceğini söyledi. Peki, KYK kredi borçları siliniyor mu, silinecek mi? İşte detaylar!
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK KREDİ BORÇLARI AÇIKLAMASI
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı programda KYK borçları için müjdeyi verdi. Bakan şu açıklamayı yaptı:
"Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak."
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklamasının ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyen mezunlar, öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu. KYK kredi borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Yapılan açıklamalara göre Kabine Toplantısı'nda KYK borçları hakkında Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Beklentiler, faizlerde indirime gidilmesi, icralık olana af gelmesi olarak gözüküyor. Aynı zamanda anaparadan taviz verilmeyeceği konuşuluyor.
KYK KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.