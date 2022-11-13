Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
"HAK ETTİKLERİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAKLAR"
Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar
Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
"TERÖR KOKUSU VAR"
Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."
Başkan Erdoğan Avrupa Birliği'nin KKTC açıklamasına ilişkin, "Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir." dedi.
Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulunda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.