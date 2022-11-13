SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var!

"TERÖR KOKUSU VAR"

Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."

Başkan Erdoğan Avrupa Birliği'nin KKTC açıklamasına ilişkin, "Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemlidir." dedi.

Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulunda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.