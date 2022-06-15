Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.

İstanbul Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz. Efes-2022 tatbikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.

Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen budur. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.