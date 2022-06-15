Öğrenci affı son dakika haberi ile gündemde. YÖK başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası konu ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı 2022 ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. İlk olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar devam ediyor. Peki Öğrenci Affı nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ
"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.
Tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor.
İstanbul Fethi törenlerinde 560 bin vatandaşımızla bir araya geldik. İstanbul'u fethetmek kadar ona hizmet etmenin de önemli olduğunu ispatlamış bir kadroyuz. Efes-2022 tatbikatı vesilesi ile gittiğimiz İzmir'de muhattaplara gerekli mesajları tüm açıklığı ile ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu figüranlığa isteyerek soyunmasıdır.
Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da başına gelen budur. Biz bölgemizde ve dünyada küresel, siyasi bir güç olarak varlığımızı hep sürdüreceğiz. Onlar figüranlıktan öteye geçemeyecektir.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan bir düzenleme.
Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmasa da 2018 yılında çıkarılan afta;
"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini" kapsadığı açıklaması ile duyurulmuştu.
Temmuz ayında çalışmanın tamamlanacağı öngörülürken YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar; katıldığı canlı yayında öğrenci affının meclisin kararı olacağını söyledi.
Buna göre gözler yeniden siyasilere dönerken "Öğrenci affı ne zaman çıkacak?" sorusu yanıt arıyor. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamaları şöyle oldu:
"Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek"
"Üniversite öğrencilerimiz ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerimize, Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerimize, öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkanı getiren çalışmayı başlattık.
Bunun detaylarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerimize lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olabilme imkanı tekrar kazandırmak süratiyle bu haklarını kullanabilme imkanını düzenleyen bir yasal düzenlemeyi inşallah temmuz ayından önce teklife dönüştürerek yasalaştırmayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim"