SON DAKİKA: Böcek ailesinin kahreden ölümünde şok gelişme! Adli Tıp’tan ilk rapor geldi! Tüm oklar otele döndü

Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltti. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim yaptı. İncelemelerde, olayın yaşandığı odanın alt katında, otelin giriş katında, tek bir odada haşere ilaçlaması yapıldığı belirlendi.

OLAY YERİNDE ÇARPICI ANLAR: OTEL SAHİBİ ODAYI GÖSTERMEDİ!



İstanbul Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç bir ihmal zinciri de ortaya çıktı. İlk şüpheler gıda zehirlenmesine yoğunlaşmışken, detaylı araştırmalar sonucu facianın asıl nedeninin, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasından sızan ve panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasal olabileceği belirlenirken olayın yaşandığı ilk gün otelin bulunduğu alana giden ekipler ve muhabirler, otel sahibiyle görüşme fırsatı bulduğu ve otel sahibinin tavrının şüpheleri artırdığı görülüyor.