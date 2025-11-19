SON DAKİKA: Böcek ailesinin kahreden ölümünde şok gelişme! Adli Tıp’tan ilk rapor geldi! Tüm oklar otele döndü

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti. Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu. İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi.
Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video
TAKSİCİ HASTANEYE GİDERKEN YAŞANANLARI A HABER'E ANLATTI!
Fatih'te taksicilik yapan Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Hastaneye doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. 'Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu.
Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, 'Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim.
SON DAKİKA | Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
HASTANEYE GİRİŞ ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
Kamera kayıtlarında, 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye giden Böcek ailesinin dramatik anları görülüyor. Aile üyeleri, kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra henüz tehlikenin boyutunu bilmeden hastane koltuklarında oturarak muayene sırasını bekliyor.
Fatih'te korkunç aile faciası! Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi, ilaçlama mı? | Video
Bu anlar, zehirlenme şüphesiyle başlayan sürecin, birkaç saat sonra geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüşmesinden önceki son sakin anlar olarak kayıtlara geçti.
ÖNCE ANNE VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!
Hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinden ilk olarak iki çocuk ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise dün (18 Kasım 2025) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Afyonkarahisar, Bolvadin ilçesinde defnedilmek üzere yola çıkarılmıştı.
Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltti. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim yaptı. İncelemelerde, olayın yaşandığı odanın alt katında, otelin giriş katında, tek bir odada haşere ilaçlaması yapıldığı belirlendi.
OLAY YERİNDE ÇARPICI ANLAR: OTEL SAHİBİ ODAYI GÖSTERMEDİ!
İstanbul Fatih'te dört kişilik Böcek ailesinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada korkunç bir ihmal zinciri de ortaya çıktı. İlk şüpheler gıda zehirlenmesine yoğunlaşmışken, detaylı araştırmalar sonucu facianın asıl nedeninin, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasından sızan ve panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasal olabileceği belirlenirken olayın yaşandığı ilk gün otelin bulunduğu alana giden ekipler ve muhabirler, otel sahibiyle görüşme fırsatı bulduğu ve otel sahibinin tavrının şüpheleri artırdığı görülüyor.
"Kendilerine o odayı görebilir miyiz diye sorduk? Otel sahibi bunu kabul etmedi ve oda numarasını dahi söylemedi." Bu ret cevabının ardından bir sonraki gün, facianın yaşandığı odanın alt katında haşere ilaçlaması firması tarafından bir uygulama yapıldığı bilgisi geldi. O ilaçlamanın yapıldığı alandan hayli yoğun bir kokunun bulunduğu da bilgiler arasında.İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.
AİLENİN O GÜN YEDİĞİ KOKOREÇ VE MİDYE SATILAN İŞ YERİ SAHİBİ KONUŞTU
Soruşturma kapsamında tutuklanan 4 şüphelinin Savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şüphelilerden kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi E.E. ifadesinde, "İş yeri bana aittir ancak çocuklarım işletmesini yapar. Ben geceleri saat 23.00'dan sonra ertesi sabah 04.00-05.00'a kadar orada kalmaktayım. Dükkanda bulunduğum sırada siparişler veya bu siparişlerin hazırlanmasıyla herhangi bir şekilde ilgilenmiyorum. İş yerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri dükkana satan firmalar kendileri getiriyor. Biz sadece ödemesini yapıyoruz. Daha önce belirtmiş olduğum firmadan alınan tavuk, sucuk ve kaşarı bazen kızım bazen de ben alıyorum.
İş yerime ailenin geldiği esnada ben yoktum. Aile ürünlerden yemişler herhangi bir içecek içmemişler. Dosyaya bu aşamada adisyon sunulmadı ama sistemde bulunuyor olması lazım. Aynı ürünleri günlük 300-400 farklı kişiye vermekteyiz. Bu zamana kadar herhangi bir şikayet olmadı. Ürünlerin hijyenine dikkat etmekteyiz. Hatta bu olaydan 1 hafta öncesine kadar bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular. Zehirlenme olayı ile herhangi bir alakam olmadığını düşünüyorum. Aynı iş yerinde aileden önce kızımın aynı kokoreçten yediği görülmektedir" ifadelerini kullandı.
"MEŞRUBATLARI KONTROL ETTİM"
Kafe işletme sahibi F.M.O. ise ifadesinde olay anına ilişkin kamera görüntülerini ve müşteri adisyonunu dosyaya sunduklarını söyleyerek, "Görüntüden anlaşıldığı üzere çayları anne ve baba, kolayı ise çocuklar içti. İş yerimde herhangi bir yiyecek ve tatlı tüketmediler. Bu olayı öğrendikten sonra iş yerimde bulunan meşrubat ürünlerini kendim ve çalışanlarım ile birlikte kontrol ettim. Ayrıca ilçe tarımdan gelip numune bile almışlar. Günlük iş yerimde 150-200 kadar adisyon olur. Çay, kahve ve kapalı ürünler sirkülasyon fazla olduğu için her zaman tazedir. Meydana gelen olayla herhangi bir ilgim olmadığını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi.
LOKUMCU KONUŞTU: BU LOKUMDA SÜT ÜRÜNÜ BULUNMAZ
Olayda dükkan içerisinde çocukların herhangi bir ürün yemediklerini belirten lokumcu sahibi şüpheli F.T., "Ayrıca anne babasına ikram ettiğim nar çayından içmediler. Lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 müşteriye sattığımız olmuştur. Satın almayan 200 müşteriye de bu lokumdan tattırmışızdır. Bu olayda müşteri karışık lokumdan satın almıştı. Bizim lokumlarımız paketinden açılır bittikçe tezgah önünde yenileri ile değiştirilir. Haftada bir kere de aynı lokumun yenilerini sipariş ederiz. Aynı lokumu bizim gibi diğer esnaflar da satmaktadır. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Meydana gelen ölüm olayı ile bağlantım olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.
"5 SENEDİR MİDYE SATIYORUM, AYNI GÜN 10 TANE YEMİŞİMDİR"
Olay günü halasının oğlunun tezgahında çalıştığını belirten Y.D., "F.A. isimli kişiden bin 50 adet midye almıştım, gün içerisinde aynı midyelerden aşağı yukarı 10 adet yemişimdir. Midye yiyen aileye 1 porsiyon midye verdim. Midyeyi adamla kadının yediğini gördüm, çocukların yiyip yemediklerini görmedim. 5 senedir midye satıyorum, bu zamana kadar benzer olayla kesinlikle karşılaşmadım. Aynı tezgahtan arkadaşlarım dahi yiyorlar. Kimsenin bir şikayeti olmamıştır. Meydana gelen bu olayla ilgili herhangi bir bağlantımın olmadığını düşünüyorum" diye belirtti.
ADLİ TIP ÖN RAPORU: KİMYASAL ZEHİRLENME İHTİMALİ ÖN PLANDA
Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ön raporda, anne ve iki çocuktan alınan otopsi örneklerinde ilk aşamada sistematiğinde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmedi. Baba Servet Böcek ve aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin kan örneklerinde de toksik maddeye rastlanmadı. Ancak olayın tıbbi öyküleri ve oteldeki diğer rahatsızlanmalar dikkate alınarak, ölüm nedenine ilişkin iki ihtimal sıralandı:
ÖNCELİKLİ İHTİMAL: Kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi.
DAHA DÜŞÜK İHTİMAL: Tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi. Kesin ölüm nedeninin, patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin tamamlanmasıyla belirleneceği açıklandı.
OTOPSİ BULGULARI: MİDE DUVARINDA KANAMA
ATK tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, aile bireylerinde ölüme neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. Ancak kritik bulgular şunlar: Çocuklarda mide duvarında yer yer kanama ve midede kızarıklığa rastlanırken Anne Çiğdem Böcek'te : Mide duvarında noktasal ülsere alanlar ve yaygın submukozal kanama. Olduğu belirlendi. Bu bulgular dışında ölüm sebebini açıklayacak ek bir bulgu saptanmadı.
SORUŞTURMANIN ODAK NOKTASI: ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ VE İHMALLER ZİNCİRİ
Cinayet Büro dedektifleri, ölüme neden olan maddenin, haşere ilacında bulunan ve solunum yoluyla vücuda giren, panzehiri olmayan Alüminyum Fosfit maddesi olduğu üzerinde duruyor. Bu maddenin zehrin önce akciğere ulaşıp kanamaya yol açtığı, ardından kana karışıp beyne ilerlediği tahmin ediliyor. Ayrıca, uzmanlar hem gıda hem de solunum yoluyla alınan kimyasalların neden olduğu "hibrit bir zehirlenme" ihtimalini de değerlendiriyor. Öte yandan, olayın yaşandığı ilk gün odayı görmek isteyen ekiplere otel sahibinin ret cevabı verdiği ve oda numarasını dahi söylemediği bilgisi, ihmal zincirini güçlendiren çarpıcı bir detay olarak raporda yer aldı.
GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR
Soruşturma kapsamında midye satıcısı, kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan bu dört kişi adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlaçlama şirketinin baba-oğul çalışanları da dahil olmak üzere gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri ise savcılık kararıyla verilen ek gözaltı süresiyle devam ediyor.