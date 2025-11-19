Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video
19.11.2025 | 09:35
İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksici, ailenin son anlarını A Haber'e anlattı.
