Böcek ailesi neden öldü? 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksi şoförü, ailenin son anlarını anlattı | Video

19.11.2025 | 09:35

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 4 kişilik aileyi hastaneye götüren taksici, ailenin son anlarını A Haber'e anlattı.