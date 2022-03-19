Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli’nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü

Son dakika haberleri... Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi.
SON DAKİKA: Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! 30 yaralı
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler
Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor.
BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var.
Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi. Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tünelin güvenlik kameralarına yansıyan kazada kayarak kontrolden çıkan otomobilin midibüsle çarpıştığı, arkadan gelen aralarında TIR ve yolcu otobüslerinin de bulunduğu araçların birbirine girdiği görüldü.