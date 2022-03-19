Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli’nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü

SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var.