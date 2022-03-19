Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü
Giriş Tarihi: 19.3.2022 16:03 Son Güncelleme: 19.3.2022 16:22

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli’nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü

Son dakika haberine göre Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobilin birbirine girdiği belirtilirken, ulaşım da durdu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "18 araç kazaya karıştı. 30 yaralı var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.” açıklamasında bulundu... Bir otomobilin makas atması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi...

Son dakika haberleri... Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi.

SON DAKİKA: Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! 30 yaralı

SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! Olay yerinden ilk görüntüler

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikatine trafiğe kapatıldı. Çok sayıda kişi araçlarından tahliye edildiği gibi hastanelere sevk ediliyor.

BOLU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var.

Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi. Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tem Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tünelin güvenlik kameralarına yansıyan kazada kayarak kontrolden çıkan otomobilin midibüsle çarpıştığı, arkadan gelen aralarında TIR ve yolcu otobüslerinin de bulunduğu araçların birbirine girdiği görüldü.

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Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! Kazanın nedeni belli oldu! İşte korkunç kazanın görüntüsü
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