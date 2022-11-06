Son dakika: Bolu’da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var





VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ 16 YARALI

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 tane de yaralı var. Bunlarla ilgili hızlı şekilde ambulanslar geldi, hastaneleri de hemen hazırladık, icapçı doktorları da çağırdık, onlar da yaralılara müdahale ediyor. " dedi.

"GERÇEKTEN ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Kılıç, "Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İşte hep diyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde bu tip olaylar meydana geliyor. Gerçekten üzüntümüz büyük." diye konuştu.