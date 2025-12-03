Son Dakika | Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: Adliyeye sevk edildiler: Eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri...

Son dakika haberi... Borsa İstanbul pay piyasasında bazı hisselerin işlem hacmi ve fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı tespit edilince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında, belirli hisselerde spekülasyon yapılarak yapay yükseliş oluşturulduğu ve küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı belirlendi.

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta yürütülen operasyonda eski futbolcu Gökhan Gönül ile birlikte Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk ve Akif Koç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN SAVCILIK İFADESİ ALINACAK

Başsavcılığın açıklamasında, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemler tespit edilen toplam 25 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu olduğu, 6 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğu kaydedildi. Soruşturmada arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerine başlanacağı öğrenildi.