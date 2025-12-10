SON DAKİKA... Bursa’da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı! Polise direndi tehditler yağdırdı: Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın!

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.
Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekemezsiniz" diyerek üzerlerine yürüdü.