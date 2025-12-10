Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bursa'da alkollü sürücü trafiği birbirine kattı! Polise direndi tehditler yağdırdı: Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 08:50 Son Güncelleme: 10.12.2025 08:59

SON DAKİKA... Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü trafiği birbirine kattı. Yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalanan sürücü polis ekiplerine tehditler yağdırdı: Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım!

DHA Yaşam
Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekemezsiniz" diyerek üzerlerine yürüdü.

Polis ekiplerine de "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyerek direndi.

Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

