Son dakika: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'de meydana gelen 4.6'lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DAKİKA: Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video
'BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİ İLE OLUMSUZ DURUM YOK'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.