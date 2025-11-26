SON DAKİKA: Çanakkale'de vahşet! Eski eşi tarafından iş yerinde katledildi! "Hep birlikte çıktık ama..."

Olay, 11 Ekim saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eski eşi Şerife A.'ın çalıştığı işletmeye gelerek eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





BABAM SÜREKLİ ANNEME İFTİRA ATIYORDU



Annesinin hayatını çocuklara adadığını belirten Şehrazat A., "Babam sürekli anneme iftira atıyordu, sen beni aldatıyorsun, başkaları var hayatında diyordu. Annemin hayatında öyle bir şey yoktu. Annem sadece hayatını bize adamıştı. Annem iş yerinde bizi büyütüp, bakıp bir yerlere getirmek için çalışıyordu. Olay sabahı kavga ettiler. Babam yine anneme sen beni aldatıyorsun diyordu. Annem de dedi artık yani yeter böyle bir şey yok. Ben sadece çalışıyorum, çocuklarıma bakabilmek için. Zaten babam bize bakmıyordu. Ne bileyim, insan bir babalık yapardı, onu da yapmadı bize. Annem hem baba hem anne oldu bize. Tek amacı bizdik" dedi.





FERDİ A. EŞİNE SÜREKLİ BOŞANMAKLA TEHDİT EDİYORDU



Babasının annesini sürekli boşamakla tehdit ettiğini ifade eden Şehrazat A., "Babam sürekli anneme seni boşayacağım gibisinde söylemlerde bulunuyordu. Çok kez dile getiriyordu. Anneme ben söylemiştim anne boşan ki kendine özgür bir hayatın olsun, sana karışamasın, artık sana laf söyleyemesin gibisinden konuşmuştum. Annem boşamıştı onu. Daha yeni olduğu için hani belli bir şey yoktu ama boşanmışlardı. Biz aynı evde kalıyorduk hep birlikte ama annemle babam ayrı odalarda kalıyorlardı. Ben annemle aynı odada kalıyordum. Babam gidip bir ay gelmiyordu, iki ay gelmiyordu. Kendi işinde çalışıyordu" diye konuştu.





HEP BİRLİKTE EVDEN ÇIKTIK AMA EVE ANNEMSİZ DÖNDÜK



Şehrazat A., olay gününü ise şu ifadelerle anlattı: "Olay işlenmeden bir gün önce gecesi gelmişti. Geçip yatmıştı. Sabahına annemle kavga ederek kalktılar. Annemin odasına geçip anneme bağırmaya, sen beni aldatıyorsun ithamlarında bulunmaya başlamıştı. O sabah kavga ettikleri zaman abim alıp annemi iş yerine bıraktı. Sonra biz de iş yerlerimize geçtik. 10.30 gibi arkadaşlarım aradı beni. Gel, baban anneni vurdu dediler. Ben gittiğimde annemi vurmuştu zaten. Biz o olayın sabahı hep birlikte evden çıktık ama eve annemsiz döndük." dedi.