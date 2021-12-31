Son dakika: Ceren Damar Şenel’in katiline şok! Üniversitedeki odasında katledilmişti...

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2019'da tez danışmanı olan Ceren Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" sonrasında okuldan ayrılarak evine gitmiş, bir süre sonra okula geri dönerek, Şenel'i önce bıçaklamış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" ile "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.