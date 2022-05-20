Son dakika: CHP’de skandallar bitmiyor! Kadıköy’deki rüşvet ağı Maltepe’ye uzandı





Bir diğer itirafçı ise, bütün yasal izinleri olmasına rağmen, zabıta memuru A.K.'ye 5 bin TL verdiğini, A.K.'nin göstermelik olarak inşaat alanına geldiğini, kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulamadığını ve bu denetimleri de sadece göstermelik olarak yaptığını anlattı.