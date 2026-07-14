Son Dakika | CHP’deki koltuk kavgasında yeni perde: Özgür Özel’den Olağanüstü Kurultay hamlesi!

Son dakika haberi... CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki koltuk kavgası sürüyor. Özgür Özel'den Olağanüstü Kurultay için yeni bir hamle geldi.
Özgür Özel Olağanüstü Kurultay için çağrı heyeti talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
CHP'DEKİ SON GELİŞMELER!
ÖZEL'İN YENİ PLANI...
Kısa süre içerisinde yeni parti kuracağı iddia edilen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları, CHP'den mümkün olduğunca büyük parça koparabilmek için arka kapıda da yoğun mesai harcıyor. İlçe başkanlarıyla istişareleri artıran Özel cephesinin, yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Bu kapsamda ilçe başkanlarının bir kısmına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" talimatı verildiği iddia ediliyor. Buradaki amacın ise toplum üzerinde yeni bir algı operasyonu olduğu, "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" şeklindeki bakış açısına zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtiliyor. Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına konuk olarak parti içindeki her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk savaşına ilişkin ilişkin açıklamalarda bulundu.
"YOLSUZLUĞU DEĞİL MUTLAK BUTLANI KONUŞUYORLAR"
"Mutlak butlan" davasına değinen Kılıçdaroğlu, bazı delegelerin iradelerinin para karşılığı satın alındığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Durumun parti içinden isimler tarafından dile getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan CHP'liler, ifadeyi veren yine CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor."
"PARTİ İÇİNDE PARALEL YAPI OLMAZ"
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yaşanan sürece ve parti içi muhalefete de değinen Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mücadelesinin parti hukuku içinde kalması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin. Ancak parti içinde paralel bir yapı kurulamaz. Şimdilik bu konuda bir şey demiyorum ama arkadaşları da uyaracağım; böyle bir yöntem kabul edilemez. İlleri, ilçeleri gezip kendinize oy isteyebilirsiniz, bunlar olağan süreçlerdir. Fakat ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar bir ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bu durumun düzeleceğini düşünüyorum."