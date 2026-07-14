Son Dakika | CHP’deki koltuk kavgasında yeni perde: Özgür Özel’den Olağanüstü Kurultay hamlesi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına konuk olarak parti içindeki her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk savaşına ilişkin ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YOLSUZLUĞU DEĞİL MUTLAK BUTLANI KONUŞUYORLAR"

"Mutlak butlan" davasına değinen Kılıçdaroğlu, bazı delegelerin iradelerinin para karşılığı satın alındığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Durumun parti içinden isimler tarafından dile getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan CHP'liler, ifadeyi veren yine CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri gelip söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor, herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor."