SON DAKİKA… Denizli’de yabancı gelin tuzağı! Evlenme vaadiyle kandırdıkları erkeklerden 10 bin dolar toplayıp….

Giriş Tarihi: 6.12.2025 13:11

SON DAKİKA… Denizli’de Jandarma ekipleri, katalogla yabancı gelin tuzağı kuran çeteye operasyon düzenledi. Çetenin evlenme vaadiyle erkeklerden 5-10 bin ABD dolar talep ettikleri belirlendi. Katalogdan seçilen gelinin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınırken detaylar şaşkına çevirdi.

Olay, Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayların aydınlatılmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

GELİNİ KATALOGDAN BEĞENDİLER!

Çivril'de evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğrafları gösterilerek beğenilen kadınlar ile mağdurları iletişime geçirerek evlenme vaadiyle güven kazanmaları neticesine mağdurlardan 5-10 bin arası ABD doları talep ettikleri daha sonra güven oluşturmak amacıyla nikah işlemleri yapıldığı ve akabinde kadınların aldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte ilk fırsatta kaçarak mağdurları dolandırdıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Jandarma dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte 26 Kasım'da Denizli'de 3 farklı adrese ve Sinop'ta da 1 adres olmak üzere 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli şahsın kaçmasına fırsat verilmeden yakalandı.

