Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı!
Giriş Tarihi: 2.3.2022 21:37 Son Güncelleme: 2.3.2022 21:51

Son dakika: Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı!

AA
Son dakika: Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı!

Son dakika haberleri... Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.

Son dakika haberleri... Kar yağışı, Denizli'de kent merkezi ile yüksek noktalarda etkili oldu.

Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya yolunda ulaşım önce Antalya yönüne, sonra Denizli yönüne kapandı.

Şahin Tepesi bölgesinde uzun kuyruklar oluştu. Bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Polis ekipleri, sürücüleri, yol açılıncaya değin güvenli bir yerde beklemeleri konusunda uyardı.

Yolda, yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.

Aynı güzergahtaki Denizli-Muğla kara yolu da bu akşam kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmıştı.

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Son dakika: Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu trafiğe kapandı!
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