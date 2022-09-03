Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: DEPREM OLDU! Muğla ve çevre illerde hissedildi: Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 3 Eylül 2022 Kandilli ve AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 3.9.2022 07:44 Son Güncelleme: 3.9.2022 07:56

SON DAKİKA: DEPREM OLDU! Muğla ve çevre illerde hissedildi: Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 3 Eylül 2022 Kandilli ve AFAD son depremler

Son dakika haberi... Muğla ili Datça ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Depremin ardından endişelenen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla depremi hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: DEPREM OLDU! Muğla ve çevre illerde hissedildi: Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 3 Eylül 2022 Kandilli ve AFAD son depremler

Son dakika haberi... Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13'te korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, ''Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla depreminin ayrıntıları...

SON DAKİKA: MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM!

Akdeniz'de Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13'te korkutan şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD, çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ''Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ || 3 EYLÜL 2022

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.09.03 07:22:20  36.7067   30.7905        4.6      -.-  1.9  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2022.09.03 07:13:10  35.0497   26.4552        5.0      -.-  5.3  5.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.09.03 06:39:47  37.5197   26.8283       12.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.03 06:39:18  37.5337   26.8553       12.8      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.03 06:38:26  37.6840   26.8412       18.3      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.03 06:33:16  37.6162   26.8983        9.3      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.03 05:26:52  37.9843   27.1588        5.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.09.03 04:58:44  39.0235   43.6735       14.2      -.-  1.3  -.-   KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)                         İlksel
2022.09.03 04:57:21  39.0128   43.7015        1.5      -.-  2.5  -.-   KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)                         İlksel
2022.09.03 04:40:47  36.8910   32.5405       13.8      -.-  1.8  -.-   AFSAR-TASKENT (KONYA)                             İlksel
2022.09.03 04:32:12  36.7850   32.5523        3.2      -.-  2.9  -.-   CIVANDERE-SARIVELILER (KARAMAN)                   İlksel
2022.09.03 02:51:28  36.9483   27.7872        9.7      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.09.03 02:20:45  39.3277   32.2235        8.3      -.-  1.9  -.-   ILICA-POLATLI (ANKARA)                            İlksel
2022.09.03 01:22:39  39.4205   33.1020        5.5      -.-  1.3  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)                               İlksel
2022.09.03 01:08:14  37.0270   27.4842        7.4      -.-  1.1  -.-   BODRUM (MUGLA)                                    İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: DEPREM OLDU! Muğla ve çevre illerde hissedildi: Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 3 Eylül 2022 Kandilli ve AFAD son depremler
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