Son dakika haberi... Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13'te korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, ''Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla depreminin ayrıntıları...
Akdeniz'de Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13'te korkutan şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD, çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.09.03 07:22:20 36.7067 30.7905 4.6 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.03 07:13:10 35.0497 26.4552 5.0 -.- 5.3 5.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.03 06:39:47 37.5197 26.8283 12.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.03 06:39:18 37.5337 26.8553 12.8 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.03 06:38:26 37.6840 26.8412 18.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.03 06:33:16 37.6162 26.8983 9.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.03 05:26:52 37.9843 27.1588 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.03 04:58:44 39.0235 43.6735 14.2 -.- 1.3 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel 2022.09.03 04:57:21 39.0128 43.7015 1.5 -.- 2.5 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel 2022.09.03 04:40:47 36.8910 32.5405 13.8 -.- 1.8 -.- AFSAR-TASKENT (KONYA) İlksel 2022.09.03 04:32:12 36.7850 32.5523 3.2 -.- 2.9 -.- CIVANDERE-SARIVELILER (KARAMAN) İlksel 2022.09.03 02:51:28 36.9483 27.7872 9.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.03 02:20:45 39.3277 32.2235 8.3 -.- 1.9 -.- ILICA-POLATLI (ANKARA) İlksel 2022.09.03 01:22:39 39.4205 33.1020 5.5 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2022.09.03 01:08:14 37.0270 27.4842 7.4 -.- 1.1 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
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