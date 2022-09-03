Son dakika haberi... Muğla ili Datça ilçesi açıklarında saat 07.13'te korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar, ''Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte 3 Eylül 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla depreminin ayrıntıları...