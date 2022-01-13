Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 13.1.2022 14:52 Son Güncelleme: 13.1.2022 14:57

Son dakika: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı!

AA
Son dakika: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ’den gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı. Günaydı'nın yurt dışına kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı. Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

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Son dakika: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı!
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