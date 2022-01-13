Son dakika: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ’den gözaltına alındı!

Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı. Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.