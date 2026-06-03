SON DAKİKA | Dilan Polat’ın koruması Engin Polat’ın kuzenine Çeşme’de silahlı saldırı!

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Can Polat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Can Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLIS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın ardından şüpheli bir şahsın araçla kaçtığını değerlendirdi. Şahsın tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör