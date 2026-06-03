SON DAKİKA | Dilan Polat’ın koruması Engin Polat’ın kuzenine Çeşme’de silahlı saldırı!

SON DAKİKA | Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir Çeşme'de bir otel çıkışında silahlı salıdırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Can Polat, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Can Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
POLIS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın ardından şüpheli bir şahsın araçla kaçtığını değerlendirdi. Şahsın tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.