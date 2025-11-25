SON DAKİKA: Düğün salonunda dehşet! Adnan Pekgöz halay çekerken katledilmişti! "Gözlerine baktım ama..."

'SİLAHI DÜĞÜNDE HAVAYA SIKMAK İÇİN YANIMA ALMIŞTIM'

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Aziz Asma ile avukatı, Adnan Pekgöz'ün avukatı ve aynı zamanda yakını Melek Pekgöz ile yakınları katıldı. Savunma yapan Aziz Asma, olayın planlanmadan geliştiğini ileri sürerek, "Daha önce beni dövmüştü. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle beraber yeniden barıştırıldık. Ama sağda solda, arkadaşlarına 'Ben Aziz'i öldüreceğim' diye söylemlerde bulunuyormuş. Olayın yaşandığı gün, ben ve ailem davet edildiğimiz düğün salonuna gittik. Silahı düğünde havaya sıkmak için yanıma almıştım ve düğünün başlamasını bekledim. Orada Adnan'la karşılaştık. Düğün salonu girişinde bana başını sallayarak içeri girdi. Korktum kendimi korumak için kapıda beklemeye devam ettim. O an karşılaştığımızda belimdeki silahı çekip ayağından vurmaya karar verdim. Silah sekip karın bölgesine isabet etti. Daha sonra halı sahaya saklanıp polisi aradım ve onlara teslim oldum. Diğer yaralılardan haberim yoktu. Planlanmış bir şey yok. Planlamış olsaydım oraya ailemle gitmezdim" dedi.