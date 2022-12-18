Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik’i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu acı olay Eskişehir Tepebaşı ilçesi'nde yaşanmıştı. Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.