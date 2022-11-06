Son dakika: Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Mustafa BOZKURT" Operasyonu başlatıldı.

460 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (460) personel (40) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.