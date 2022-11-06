Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 6.11.2022 12:51 Son Güncelleme: 6.11.2022 13:04

Son dakika: Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığınca Van'da 460 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu' başlatıldı.

Son dakika: Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Mustafa BOZKURT" Operasyonu başlatıldı.

460 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (460) personel (40) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

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Son dakika: Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 operasyonu başlatıldı
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