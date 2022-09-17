Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eskişehir’de orman yangını
Giriş Tarihi: 17.9.2022 17:30

Son dakika: Eskişehir’de orman yangını

Son dakika haberi: Eskişehir’in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi’ndeki karaçam ormanında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevleri söndürme çalışmalara başladı.

DHA
Son dakika: Eskişehir’de orman yangını

Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ne yakın ormanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanları görenler Orman Bölge Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Ayrıca Eskişehir ve Kütahya'da konumlandırılmış 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Orman Genel Müdürlüğü de Han ilçesinde çıkan orman yangını için çevre illerde bulunan 15 helikopteri orman söndürme çalışmaları için görevlendirdi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Annesi Gamze Erçel'den ilk açıklama geldi: Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi tedavi mi görüyor?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
2022 TOKİ arsa satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı!
TOKİ ev taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ödeme planı nasıl olacak? 3+1, 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar?
Son dakika: TCG Anadolu Gemisi ilk kez görüntülendi! Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu gurur Türkiye'nin...
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eskişehir’de orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA