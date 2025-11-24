SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti! Bilirkişi raporunda şok detaylar

9 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede; havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren Naim B., havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren Halim İ., site güvenlik görevlisi Ahmet S., havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Yalçın Ö., motor bobinaj firması sahibi Hakan A., elektrik dağıtım firması görevlisi Murat E., yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler Rezan A., Hilmi Ş. ve Mustafa Ç., müteahhit firma yetkilisi Metin G. hakkında hem Ferdi Zeyrek'e hem de ona müdahale sırasında elektrik çarpması sonucu kolundan yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'e yönelik 'Taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında üzerlerine kusur izafe edilemeyen şüpheliler A.A., Zafer M., M.Y.P., S.P., Ş.İ.T., M.S., E.T., H.S. ve H.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 2'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.