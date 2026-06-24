SON DAKİKA | FETÖ’nün fi̇rari beyi̇n takımının iade talepleri devam ediyor: Kaçış haritası deşifre oldu!

SABAH, yeniden iadesi istenen 10 isme daha ulaştı. Yargı kayıtlarından derlenen bilgilerle; Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Afrika'dan okyanus ötesine uzanan kaçış hatlarında yer alan ve iade dosyaları güncellenen o 10 ismin analizini ve suç dosyalarını deşifre etti. Örgütsel hiyerarşideki rolleri ve kumpas dosyalarındaki ağırlıklarına göre öncelikli liste ile belirlenen firariler isimlerin yurt dışında da takibi bırakılmadı.





MUAMMER AKKAŞ (ALMANYA): 17/25 ARALIK YARGISAL DARBE AKTÖRÜ

17/25 Aralık yargısal darbe girişiminin ötesinde Akkaş 3 yıl boyunca yürüttüğü Hrant Dink Cinayeti soruşturmasını bilinçli olarak sürüncemede bıraktı. Akkaş, cinayette parmağı olan FETÖ'cü emniyet müdürlerini aklamak ve korumak için bazı tanıkları baskı ve tehditle yönlendirdi. Cinayeti zorla Ergenekon dosyasına dahil çalışarak gerçek faillerin izini kaybettirdi. Holding sahipleri ve iş insanlarına yönelik suçlamalarla "Görevi kötüye kullanma" ve "Usulsüz teknik takip" kararları çıkardığı, elde ettiği yasa dışı ses kayıtlarını örgüte birer şantaj ve tehdit silahı olarak servis ettiği Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Eski savcı Akkaş, 17/25 Aralık yargısal darbe girişiminde doğrudan hükümetini devirmeye, MİT ve devlet yöneticilerini uydurma delillerle tutuklamaya yönelik yasa dışı soruşturmanın altına imza attı. Soruşturma yetkisi elinden alınınca İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde korsan bildiri dağıtarak Türk hukuk sistemine meydan okuyan ve hakkında yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce yurt dışına kaçan Akkaş, Almanya'da yaşıyor. Akkaş'ın iadesi için Berlin makamlarına yeniden iade talebi gönderildi.

Önder Aytaç

ÖNDER AYTAÇ (İNGİLTERE): EMNİYET YAPILANMASININ TEORİSYENİ

Örgütün özellikle emniyet teşkilatına yönelik sızma eylemlerinde ve Polis Akademisi'ndeki militan devşirme operasyonlarında ideolojik akıl hocalığı yapan isimlerin başında geliyor. Kapatılan Polis Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemde, örgütün emniyet imamlarıyla koordineli çalışarak vatansever polis amirlerinin tasfiye edilmesinde ve yerlerine örgüt militanlarının yerleştirilmesinde teorisyenlik yaptı. Sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yürüttüğü algı operasyonları, sızıntıların yayılması ve kara propaganda faaliyetleriyle bilinen Aytaç'ın İngiltere'de saklandığı belirlendi.

Abdullah Bayram



ABDULLAH BAYRAM (ABD): ELEBAŞININ YANINDAKİ "ECZACI ABDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve istihbarat birimlerinin darbe girişimi sonrası yürüttüğü teknik incelemelerde, FETÖ çatı davası firarilerinden çete liderinin yakınındaki isimlerin telefon trafiğinde "Eczacı Abdi" kod adıyla kayıtlı olduğu belirlenen hücre yöneticisi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dijital veri tabanlarında yapılan incelemede, "Eczacı Abdi" kod adlı Bayram, 15 Temmuz gecesi darbe bildirisi TRT'de okunduğu ve jetler Ankara semalarında uçtuğu sırada, Pensilvanya'daki malikaneden Türkiye'deki stratejik kurumlarda (TÜRKSAT, TRT, Genelkurmay) bulunan kripto hücre yöneticileriyle kesintisiz telefon ve Bylock irtibatı sağladığı belirlendi. Darbenin başarısız olacağını anlayınca firar hatlarını ve güvenli ev koordinatlarını Türkiye'deki militanlara ulaştıran isim olduğu öğrenildi. Ayrıca yapılan HTS ve dijital incelemelerde, elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde doğrudan yanında bulunduğu ve darbe girişimi sürecinde Türkiye'deki kripto unsurlarla yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğü saptandı. Örgütün ABD'deki en gizli operasyonlarını ve medya-finans ağındaki kripto ilişkilerini koordine eden Bayram için hazırlanan yeni iade talebi ABD'ye teslim edildi.

Hakan Şükür

HAKAN ŞÜKÜR (ABD): POPÜLER NÜFUZ VE SPOR YAPILANMASI

Örgütün spor dünyasını ele geçirmek, futbol camiasını dizayn etmek ve popülaritesini uluslararası alanda nüfuz casusluğuna tahvil etmek amacıyla kullandığı en bilindik yüzlerin başında geliyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ve sonrasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e olan bağlılığını açıkça ilan eden, Türkiye'deki milyarlarca liralık finansal varlığını okyanus ötesine kaçıran Şükür, ABD'de yaşamaya devam ediyor. Hakkında "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan yakalama kararı bulunan Şükür'ün iade dosyası, örgütün mali kaynaklarını dışarıda yönettiğine dair yeni finansal suç unsurlarıyla güncellendi.

Haktan Yaşar Kılıç



HAKTAN YAŞAR KILIÇ (ABD): TELEKOMÜNİKASYON VE STRATEJİK KURUM SIZINTISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ/PDY ana çatı ve sızma soruşturmalarının isimlerinden. Geçmişte Türk Telekom gibi devletin stratejik haberleşme ve altyapı kurumlarında üst düzey yöneticilik (Genel Müdür Yardımcılığı) yaptığı dönemde, örgütün sızma faaliyetlerinde yer aldığı ve kurumsal veri akışını manipüle ettiği iddiası dosyaya girdi. 15 Temmuz gecesi Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını işgale giden ve ağırlaştırılmış müebbet alan 29 darbeci askerin, bina içindeki hangi stratejik sunucu ve şalterleri kapatarak Türkiye'nin internetini ve iletişimini keseceklerine dair teknik koordinatları Kılıç'ın hazırladığı şemadan aldıkları belirlendi. Soruşturma derinleşmeden önce yurt dışına kaçan ve örgütün üst düzey sorumluları arasında yer aldığı öğrenilen Kılıç, darbe girişimi sonrası ABD'ye sığınan kadroda yer alıyor.

Mustafa Eker



MUSTAFA EKER (ARJANTİN): MASON LOCASI VE ERMENİ DİASPORASI KÖPRÜSÜ

FETÖ'nün uluslararası ittifaklar kurma görevini yürüten isimlerinden. Dosyalara giren tanık ifadelerine göre; havayolu şirketlerindeki üst düzey tanıdıkları vasıtasıyla Türkiye'den milyarlarca dolarlık himmet ve kara parayı X-Ray cihazlarından muaf özel diplomatik/kurumsal bavullarla yurt dışına kaçıran operasyonel isim. Aynı zamanda örgüt elebaşının talimatıyla yurt dışındaki Ermeni diasporası, Yahudi lobileri ve Mason localarının başkanlarıyla doğrudan samimi ilişkiler kurarak örgüt adına gizli görüşmeler yürüttüğü açık kaynaklardaki kayıtlara girdi. Türkiye'nin kırmızı bülten kıskacından kurtulmak adına Güney Amerika'nın firar eden ve Arjantin'e sığınan Eker'in, iadesi amacıyla hazırlanan dosya tekrar iletildi.

Mustafa İnan



MUSTAFA İNAN (GANA): AFRİKA KIYASININ HİMMET KASASI

FETÖ'nün kıtalararası paravan finans ve lojistik ağının Afrika ayağındaki en kritik figürlerinden biri. Örgütün Afrika kıtasındaki önemli üslerinden biri olan Gana'daki mali çarkı, paravan eğitim kurumlarını ve ticaret maskeli dernekler üzerinden toplanan himmet akışını yöneten mahrem isimlerin başında geliyor. Burada yasadışı şekilde anlaşmalar yaparak kayıtsız altınlar vasıtasıyla örgüte mali kısımda destek verdiği biliniyor. Türkiye'den firar ederek Gana'ya sığınan İnan, kara paranın Avrupa ve okyanus ötesine transfer edildiği şemada köprü vazifesi görüyordu. Adalet Bakanlığı, yürüttüğü finansal terör faaliyetlerini içeren yeni suç unsurlarını Gana makamlarına ileterek iade sürecini yeniledi.



KADİR DİNÇER (ALMANYA / KANADA): SINIR ÖTESİ MEKİK TRAFİĞİ

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibini zorlaştırmak, Interpol'ün kırmızı bülten aramalarını boşa çıkarmak adına uluslararası alanda sürekli hareket halinde olan isimlerden. Kapatılan örgüt okullarının ve gayrimenkul ortaklıklarının yönetiminde yer alan Dinçer, darbe sonrası Avrupa'ya firar etti. Almanya ve Kanada hattında sürekli yer değiştirerek, örgütün bu iki ülkedeki lojistik ağları arasında kuryelik ve koordinasyon faaliyeti yürüten Dinçer'in hareket kabiliyeti, adım adım takip ediliyor.





MEHMET ÜNALAN (ABD): BÜROKRASİ VE AKADEMİ KADROLAŞMACISI

Örgütün üniversiteler, akademik kadrolar ve bürokratik sızma ağlarında görev alan, sivil toplum maskeli vakıf ve derneklerin koordinasyonunu yürüten firari isimlerden biri. Örgütün entelektüel görünümlü militan kadrosunun devlete sızdırılmasında ve yerleştirilmesinde stratejik roller üstlendi. Darbe girişimi sonrası okyanus ötesine kaçan ve Pensilvanya'daki örgüt merkeziyle doğrudan bağlantılı olarak faaliyetlerini sürdüren Ünalan'ın iade süreci, gönderilen ek delil klasörleri ve örgüt içi ByLock yazışmalarındaki izleriyle yenilendi.



TANER ABAKLI (İSVİÇRE): AVRUPA FİNANS YAPILANMASININ KOORDİNATÖRÜ

FETÖ'nün finans ve iş dünyası yapılanması (TUSKON ve bağlı dernekler) içinde yer alan ve iş insanlarından "himmet" adı altında toplanan kayıt dışı paraların uluslararası transferlerini koordine eden üst düzey isimlerden. Örgütün paravan holdingleri ve finans kuruluşları üzerinden yürüttüğü para aklama trafiğinde doğrudan rol aldı. Türkiye'den firar ederek İsviçre'ye sığınan ve burada yaşayan Abaklı'nın ekonomik hareketleri, paravan hesapları ve Avrupa genelindeki para trafiği mercek altına alınarak İsviçre'ye iade talebi olarak iletildi.