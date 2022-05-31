Son dakika: Gaziantep’te Suriyeli kadına tekme atan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e, bankta otururken tekmeyle saldıran Şakir Çakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, 26 Mayıs 2022 tarihinde "kadın kılığına giren bir erkeğin çocuk kaçırdığı" yönünde gelen ihbarlarla ilgili olarak çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Erkek olduğu iddia edilen şahsın Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed isimli kadın olduğu iddia edildi.
Ancak Leyla Muhammed'in herhangi bir çocuk kaçırma olayına karıştığına dair bir bilgiye ulaşılmadı. Güvenlik güçleri, Leyla Muhammed'in oğlu Mahmud Muhammed'le temas kurdu ve anneyi oğluna teslim etti.
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video
SOSYAL MEDYADA HEDEF GÖSTERİLDİ
27 Mayıs 2020 tarihinde bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden kadın kılığına giren kişilerin çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldığı öğrenildi. Bankta oturan bir kişinin darp edilme anlarına ait görüntülerin de kullanıldığı paylaşımlarda görüntüdeki kişinin 26 Mayıs 2022 tarihinde oğluna teslim edilen Leyla Muhammed olduğu tespit edildi. Leyla Muhammed darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | Video
Leyla Muhammed'i darp eden kişinin Şakir Çakır olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Şakir Çakır'ın; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, yaralama, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet, yağma, Mala Zarar Verme, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu ve hakaret suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
Vali Davut Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİN VİCDAN SAHİBİ TÜM FERTLERİ MAĞDUR ANNENİN YANINDADIR."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" ifadelerini kullandı.