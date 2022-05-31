Video Haber Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | Video
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | Video

Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | Video

31.05.2022 | 00:18

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Gazitantep'te Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e çocuk kaçırdı iddiasıyla yüzüne tekme adan Şakir Çakır gözaltına alındı.  Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

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