Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! Şakir Çakır gözaltına alındı | Video

Gazitantep'te Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’e çocuk kaçırdı iddiasıyla yüzüne tekme adan Şakir Çakır gözaltına alındı. Şakir Çakır’ın (39) aralarında yaralama, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık suçunun da olduğu 9 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.