SON DAKİKA… Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş’tan pişkin savunma

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE PİŞKİN SAVUNMA

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" dedi. Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamayı reddetti.