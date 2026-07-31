Son dakika haberi | AHBAP soruşturmasında Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun savcılık ifadelerine ulaşıldı. Depremden sonra gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmayla eleştirilere sebep olan Eda Ece, 6 Şubat depremleri sırasında "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

Deprem sürecinde ve sonrasında Levent'le hiçbir irtibat kurmadığını söyleyen Ece, "Bu kadar büyük bir acı varken toplanan yardım paralarını usulsüz bir şekilde kullanılmasına inanamıyorum." dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ SÖZLERİ İÇİN GÖZYAŞI İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLEDİ

Eda Ece'ye, Haziran 2023'te düzenlenen bir ödül töreninde kullandığı, "Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık" anlamındaki sözleri de soruldu. Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti.