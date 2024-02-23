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Giriş Tarihi: 23.2.2024 14:27 Son Güncelleme: 23.2.2024 14:35

Son dakika haberi: Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Diyarbakır'da, bir petrol kuyusunda önce patlama meydana geldi. Patlamada yaşamını yitiren işçinin yakınları da olay yerine giderken kaza geçirdi 3 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi: Diyarbakır’da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Duru mahallesinde bulunan ve daha önce açıldığı belirtilen petrol kuyusu bugün TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açılırken patlama meydana geldi. Metan ya da hidrojen sülfür gazının sıkışması soncu meydana geldiği tahmin edilen patlamada, 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 kişide yanarak yaralandı.

Olaydan sonra bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ile birlikte yaşamını yitiren işçinin yakınları araçları ile olay yerine giderken kaza geçirdiler. Diyarbakır Bağdere Mahallesi'nde hayatını kaybeden işçinin yakınlarının bulunduğu araç takla attı. Meydana gelen trafik kazasında ise, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yapılırken, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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