Diyarbakır TPAO'nun sondaj çalışmasında patlama sonrası yangın kamerada | Video

Diyarbakır'da, bir petrol kuyusunda önce patlama meydana geldi. Patlamada yaşamını yitiren işçinin yakınları da olay yerine giderken kaza geçirdi 3 kişi yaralandı. Metan ya da hidrojen sülfür gazının sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin edilen patlamada, 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 kişide yanarak yaralandı.