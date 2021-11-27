Son dakika haberi | İstanbul’daki tarihi çiçek pasajında dehşet: Rehin aldı, ateş açtı...

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri tarihi pasajda inceleme yaparken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu iddia edilirken rehin aldığı kadının ise arkadaşı olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.