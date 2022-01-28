Kadıköy’de batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Olay, 21.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu Engin Kaptan- 3 adlı tekne bilinmeyen bir sebeple sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekne Moda Sahili'ne vurdu. Teknenin batma tehlikesine karşı 2 kişi polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.