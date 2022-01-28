Kadıköy’de batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Kadıköy Moda Sahili'nde içinde 2 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple sürüklenerek sahile vurdu. Batma tehlikesi atlatan teknede bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, 21.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu Engin Kaptan- 3 adlı tekne bilinmeyen bir sebeple sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekne Moda Sahili'ne vurdu. Teknenin batma tehlikesine karşı 2 kişi polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, karadan uzattıkları merdiven yardımıyla teknedeki 2 kişiyi kurtardı. Polis ekiplerine teslim edilen 2 kişi, polis otosuna bindirildi.