Son dakika haberi: Mehmetçik Nurdağı’na helikopterle indi! Mahsur kalan vatandaşlara yardım eli

Helikopterle kumanya ve içecek getirildiğini gören vatandaşlar da ekiplere alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

TÜRK KIZILAY'DAN KUMANYA VE ÇORBA İKRAM EDİLDİ

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında mahsur kalanlara, Türk Kızılay Kahramanmaraş ve Gaziantep şubelerinin gönüllülerince kumanya ve çorba dağıtıldı.

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Kara yolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürerken, Türk Kızılay Gaziantep ve Kahramanmaraş gönüllüleri de karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.