Son dakika haberi: Mehmetçik Nurdağı’na helikopterle indi! Mahsur kalan vatandaşlara yardım eli

Son dakika haberi: Dünden beri aralıksız devam eden ve 50 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar nedeniyle, Tarsus-Gaziantep-Adana yolunun Nurdağı bölümü ulaşıma kapanmış ve onlarca araç yolda mahsur kalmıştı. Gaziantep Valisi Davut Gül konuyla ilgili, "2900'e yakın kişi ile 1900'e yakın aracı kurtardık" açıklamasını yaptı.
MAHSUR KALANLARA HELİKOPTERLİ DESTEK
Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak, 50 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar nedeniyle, TAG Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülürken, bölgede kalan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.
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Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede kumanya desteği sağlamak için harekete geçen Vali Davut Gül başkanlığındaki kriz masası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de destek aldı.
Bu kapsamda Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda kumanya yüklenen helikopterler, TAG Otoyolu'ndaki vatandaşlara yiyecek ulaştırmaya başladı.
Helikopterle kumanya ve içecek getirildiğini gören vatandaşlar da ekiplere alkışlar eşliğinde teşekkür etti.
TÜRK KIZILAY'DAN KUMANYA VE ÇORBA İKRAM EDİLDİ
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında mahsur kalanlara, Türk Kızılay Kahramanmaraş ve Gaziantep şubelerinin gönüllülerince kumanya ve çorba dağıtıldı.
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Kara yolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürerken, Türk Kızılay Gaziantep ve Kahramanmaraş gönüllüleri de karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, gazetecilere, dün Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki patlama sonrası meydana gelen yangın bölgesinde dağıtım çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Yangın bölgesinden TAG Otoyolu Nurdağı bölgesine intikal ettiklerini anlatan Şerefoğlu, "Gece Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki patlama olan bölgede de ekiplerimiz sahadaydı. Şu anda yaklaşık 1000 kumanya ve 400 sıcak çorba dağıttık. Gaziantep'ten gelen arkadaşlarımız da 500 kişilik kumanya dağıttı. Ama ihtiyaç devam ediyor, birazdan takviye gelecek ve dağıtımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Vatandaşlardan Şahin Akkaya da dün saat 17.00'den itibaren yolda mahsur halde beklediklerini belirterek, "Yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Özellikle Türk Kızılay teşkilatının vatandaşlarımıza yapmış olduğu yardımdan dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
VALİ GÜL'DEN 2. AÇIKLAMA: ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI
Gaziantep Valisi Davut Gül, yollarda araçlarıyla mahsur kalan sürücülerin tek tek kurtarıldığını söyledi. Çalışmaların uzun sürmesinin, 50 santime ulaşan kar kalınlığı ve tipi ile araç trafiğinden kaynaklandığını belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: