Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, CANİ KOCA AĞIR YARALI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazife Bulut'un hayatını kaybettiğini, dehşeti yaşatan kocanın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrası ağır yaralı Önder Bulut'u Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.