SON DAKİKA: Halis Serbest’ten ’Bergen’ filmine tazminat davası: Ölüm tehditleri alıyorum...

'MÜVEKKİLİM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR'

Halis Serbest'in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ile 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi. Filmin vizyona girmesinin ardından Serbest'in sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yalnız, "Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Televizyona çıkıp bu tehditleri savuranlar var. Bunlar mahkemeye rapor olarak sunulacak. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır. Burada kadın cinayetini savunmuyoruz. Bu sadece bir filmden kaynaklı tazminat davasıdır. Ayrıca müvekkilim tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacağını söyledi" ifadesini kullandı.