SON DAKİKA… Hatay’da 77 yaşındaki cani eşini baltayla katledip banyoya gömdü: Kan donduran cinayet böyle çözüldü!

YERDE KAN İZLERİ VE…

Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı.