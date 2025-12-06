Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Hatay’da 77 yaşındaki cani eşini baltayla katledip banyoya gömdü: Kan donduran cinayet böyle çözüldü!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 08:26 Son Güncelleme: 6.12.2025 08:37

SON DAKİKA… Hatay Erzin’de 77 yaşındaki Bekir Sarıkaya, 61 yaşındaki eşi Meliha Sarıkaya'yı baltayla katledip evinin banyona gömdü. Jandarma ekiplerine verdiği çelişkili ifadeler ile dikkat çeken caninin oyunu, talihsiz kadının yakınlarının dikkati sayesinde çözüldü…

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Yaşam
Olay, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Sarıkaya'ya ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bugün akşam saatlerinde Sarıkaya çiftin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu.

YERDE KAN İZLERİ VE…

Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir Sarıkaya'nın ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

CESEDİ BANYODA BULUNDU!

Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha Sarıkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir Sarıkaya'yı olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.

