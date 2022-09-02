Haberler Yaşam Haberleri Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
Giriş Tarihi: 2.9.2022 07:17 Son Güncelleme: 2.9.2022 07:24

Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; İstanbul, Edirne, Bursa dahil 10 il için sağanak yağış bekleniyor. Yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu raporuna göre kısa süreli ama ciddi problemler yaşaması muhtemel olan noktalar söz konusu. İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji’den 10 il için kritik yağış bilgisi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. Yapılan hava tahminlerine göre yaklaşık 10 ilde önemli kütle geçişleri ve yağışlar söz konusu olacak. Bu çerçevede alarm verilen illerde su baskınları, sel ve doluya karşı dikkatli olunması gerekiyor. İşte hava durumu tahminleri:

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, "(1-7 Eylül 2022) Hava sıcaklıklarının ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde, batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

SON DAKİKA | TÜM BÖLGELERDE HAVA DURUMU UYARISI ALAN İLLER VAR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,Sinop, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu ve Denizli'nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 26°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 15°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 13°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
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