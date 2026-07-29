Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:02

SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…

SON DAKİKA… İzmir’de çekilen görüntü sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer aldı. Bir işletmede tavuk pilav yiyen adam, hesap ödememek için akılalmaz bir yönteme imza attı. Önce göğsünden kopardığı kılı yemeğin üzerine bıraktı, ardından çağırdığı garsona çıkıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SABAH İNTERNET Yaşam
SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…
  • ABONE OL

SON DAKİKA… İzmir Bornova'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, şaşkına çevirdi.

"YEMEĞİMDEN KIL ÇIKTI" DEDİ AMA...

Bir işletmede tavuk pilav yiyen adam, kısa bir süre sonra garsonu yanına çağırıp yemeğinden kıl çıktığını söyledi. Bunun üzerine müşteriden hesap istenmedi.

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen işletmeci, gördükleri karşısında şoka girdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

"Yemeğimden kıl çıktı" diyerek garsona tepki gösteren müşterinin aslında hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe kendisinin koyduğu tespit edildi.

#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA