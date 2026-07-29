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SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:02
SON DAKİKA… Hesap ödememek için öyle bir yöntem denedi ki! Kamera görüntülerini izleyen esnaf şoka girdi: Göğsünden kopardığı kılı…
SON DAKİKA… İzmir’de çekilen görüntü sosyal medyanın gündeminde ilk sırada yer aldı. Bir işletmede tavuk pilav yiyen adam, hesap ödememek için akılalmaz bir yönteme imza attı. Önce göğsünden kopardığı kılı yemeğin üzerine bıraktı, ardından çağırdığı garsona çıkıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.