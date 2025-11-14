SON DAKİKA… Hırvatistan’da şehit düşen pilot Hasan Bahar ile ilgili yürek burkan detay: Meğer 2,5 ay önce…

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi.
PİLOT HASAN BAHAR ŞEHİT DÜŞTÜ
Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın Avcılar'da yaşayan ailesine haber Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Hasan Bahar'ın ailesine Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki evinde şehadet haberini verdi. Anne, baba ve kardeşi ile yaşayan Pilot Bahar'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Burhan, ziyaretin ardından "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve ondan sonra da toprağa verilmesi gibi işlemleri yürüteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Şehit Bahar ile aynı binada yaşayan Cavit Yeşilyurt ise Pilot Bahar'ın Ağustos ayında da uçak kazası geçirdiğini söyledi.
MUĞLA'DAKİ KAZA KIRIMDA YARALI KURTULMUŞ
Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar'ın kullandığı yangın söndürme uçağı geçen 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar, kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.