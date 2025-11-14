SON DAKİKA… Hırvatistan’da şehit düşen pilot Hasan Bahar ile ilgili yürek burkan detay: Meğer 2,5 ay önce…

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Hasan Bahar'ın ailesine Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki evinde şehadet haberini verdi. Anne, baba ve kardeşi ile yaşayan Pilot Bahar'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Burhan, ziyaretin ardından "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve ondan sonra da toprağa verilmesi gibi işlemleri yürüteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.