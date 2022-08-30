Son dakika | İBB’deki tacizi ifşa etti! İşinden oldu

İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik personelleri ve amirleri yaşananları yönetime bildirdi. Tacizi "şaka" olarak gören Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri, yaşananları kayıt altına alan kamera görüntüleri için de "silinmiş" yanıtını verdi. Şüpheli M.E., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifasını verirken, duruma tepki gösteren güvenlik amiri ve personeli ise işten çıkarıldı.