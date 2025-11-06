Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Basın ayağı deşifre oluyor! Para hareketleri ve örgüt lehine paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 6.11.2025 08:38

Son dakika haberi: İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi. Gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın ifadeleri alınacak. İşte detaylar!

Son dakika! İBB yolsuzluk soruşturmasına gazeteciler dahil oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu iddia edilen örgütün lehine yapılan paylaşımlar incelendi.

Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi.

Aslı Aydıntaşbaş

6 İSİM ŞÜPHELİ OLDU

Bu kapsamda, Gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Gazeteci Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.

Soner Yalçın

EMNİYETTE İFADELERİ ALINACAK

Savcılık, şüphelilerin "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme" suçlarından ifadelerinin aşınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Bürosuna yazı yazdı. Şüpheliler mevcutlu olarak ifadelerinin alınması üzere emniyete götürülüyor.

Batuhan Çolak

Ruşen Çakır

Şaban Sevinç

Yavuz Oğhan

